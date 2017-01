UPDATE2: 米金融・債券市場＝大幅安、利回りは13カ月ぶり高水準

[ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債

(2105GMT) 91*15.00(‐2*24.00) =3.3270%

前営業日終盤 94*07.00(+0*08.50) =3.1754%

10年債

(2105GMT) 96*09.00(‐1*12.00)=2.1670% 前営業日終盤 97*21.00(+0*01.50)=2.0107%

5年債

(2105GMT) 98*03.75(‐0*19.75) =1.0182%

前営業日終盤 98*23.50(+0*00.75) =0.8882%

2年債 (2105GMT) 99*21.75(‐0*02.50) =0.2923%

前営業日終盤 99*24.25( 0*00.00) =0.2513%

28日の米金融・債券市場では、国債価格が大幅に下落。指標10年債、30年債利回りはそろって13カ月ぶりの高水準に達した。米株式市場でダウが最高値を更新し、米連邦準備理事会(FRB)による債券買い入れ早期縮小観測が観測が高まる中、同日実施された2年債入札はさえない結果に終わった。

総額350億ドルの2年債入札では、利回りが0.283%と、市場予想を若干上回った。

ジェフリーズのマネー・マーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は「投資家の間でFRBによる緩和策のコミットメントに対し懐疑的な見方が高まれば、入札の結果には期待できない」と述べた。

バーナンキFRB議長が前週、景気の勢いが維持されていることが分かれば「今後数回の会合で(next few meetings)」債券購入ペースの減速を決定することもあり得るとの見解を示したことを受け、債券利回りは急上昇している。

SEIインベストメンツのポートフォリオマネジャー、ショーン・シムコ氏は「市場は神経質になっている。FRBの資産買い入れ縮小を示唆する兆候や堅調な指標が示されれば、相場は前週のような大きな動きとなるだろう」と述べた。 この日発表の指標では、3月の米20都市住宅価格指数が前年比で約7年ぶりの上昇率となったほか、5月の米CB消費者信頼感指数が2008年2月以来の高水準となった。 指標10年債 は1─14/32安、利回りは2.172%に上昇。前営業日は2.01%だった。利回りが2.07%付近にあった支持水準を超えた後、売りが加速し、利回りは一時2012年4月以来の高水準に達した。

30年債 も2─26/32安。利回りは3.331%に上昇し、昨年4月以来の高水準をつけた。前営業日は3.18%だった。

日経平均や米株価が値を戻したことで、米債への逃避買いが後退した。 この日の2年債入札に加え、29日には350億ドルの5年債、30日には290億ドルの7年債入札が実施されることも、相場への圧迫材料になっている。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボージェル氏は、この日の不調な2年債入札の結果は、29日の5年債入札にとり悪い前兆と指摘した。

一部アナリストや投資家の間からは、債券売りが行き過ぎの可能性があり、資産買い入れを拡大する可能性もあるというFRBの見解が軽視されているとの声も聞かれた。また、インフレ率が低下していることを背景に、FRBが資産買い入れを拡大する可能性もあるとの見方も浮上している。

Tボンド先物6月限 は2─4/32安の141.08。

Tノート先物6月限 は24.50/32安の130─18.50/32。

<ドル・スワップスプレッド> U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (+2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.25 (+2.25) U.S. 5-year dollar swap spread 20.50 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread 16.50 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -7.00 (+1.50)