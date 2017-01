UPDATE 2:米金融・債券市場＝上昇、5年債入札は底堅い需要

(*レート表を更新しました。) [ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 92*18.00(+1*03.00) =3.2660% 前営業日終盤 91*15.00(‐2*24.00) =3.3270% 10年債 (2105GMT) 96*22.50(+0*13.50)=2.1189% 前営業日終盤 96*09.00(‐1*12.00)=2.1670% 5年債 (2105GMT) 98*08.00(+0*04.25) =0.9904% 前営業日終盤 98*03.75(‐0*19.75) =1.0182% 2年債 (2105GMT) 99*29.00( N/A ) =0.2970% 前営業日終盤 99*21.75(‐0*02.50) =0.2923% 29日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。利回りは、米連邦準備理事会(F RB)による資産買い入れ縮小観測を背景に前日つけていた13カ月ぶり高水準から低下 した。 同日実施された総額350億ドルの5年債入札では底堅い需要が見られた。利回りは 1.045%と、市場予想とおおむね一致した。 CRTキャピタル・グループのシニア政府債ストラテジスト、イアン・リンジェン氏 は「ディラーへの配分が過去最低となり、最近の利回り上昇を受けて値ごろ感からの買い が入ったことを示唆している」と述べた。 30日は290億ドルの7年債入札が実施される。 指標10年債 は16/32高、利回りは2.112%。日経平均株価の 上昇を受け、利回りはオーバーナイト取引で13カ月ぶりの高水準となる2.24%をつ けた。 10年債利回りは昨年3月に2.40%まで上昇しており、この水準に迫っている。 経済指標への注目度が高まっている。景気に弾みがついている兆候が示されれば、F RBが資産買い入れを縮小、もしくは終了する可能性が高まる。 ソシエテ・ジェネラルの米金利戦略主任のメリーベス・フィッシャー氏は「市場は資 産買い入れ縮小の可能性を織り込み始めている」と指摘。「住宅ローン市場では、住宅ロ ーン担保証券(MBS)の買い入れが米債よりも早期に、もしくは大幅に縮小されるとの 観測が強まっているようだ」と述べた。 この日は主要指標の発表がなかったことから、30日に発表される新規失業保険週間 申請件数や第1・四半期米国内総生産(GDP)改定値に注目が集まる公算が大きい。 Tボンド先物6月限 は8/32高の141─16/32。 Tノート先物6月限 は2.50/32高の130─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (-2.75) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.75 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 15.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -8.25 (-1.25)