UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、米格付け見通し引き上げ受け安全資産に売り

(レートを更新し内容を追加しました)

[ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 90*22.00(‐0*16.00)=3.3714% 前営業日終盤 91*06.00(‐1*27.00)=3.3431% 10年債 (2105GMT) 95*28.50(‐0*09.50)=2.2133% 前営業日終盤 96*06.00(‐0*28.00)=2.1790% 5年債 (2105GMT) 99*12.75(‐0*04.25)=1.1248% 前営業日終盤 99*17.00(‐0*13.75)=1.0971% 2年債 (2105GMT) 99*28.00(‐0*00.50)=0.3137% 前営業日終盤 99*28.50(‐0*01.00)=0.3057%

10日の米金融・債券市場では国債価格が続落。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)による米格付け見通し引き上げを受けて、安全資産である米国債を手放す動きが高まり、30年債利回りは一時1年2カ月ぶりの高水準に達した。

S&Pはこの日、米国の格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に引き上げた。税収増や経済情勢の改善が債務圧縮の一助となり、「目先の格下げの確率は3分の1以下」に低下したとの見方を示した。

TD証券の金利ストラテジスト、リチャード・ジルフーリー氏は「景気が改善し、一段としっかりとした足取りになっているほか、財政状況も改善しているというのが一般的な見方となりつつある」と述べた。

ただ、米連邦準備理事会(FRB)による資産買い入れ縮小をめぐる不透明性から、相場は下げ渋った。

米金融当局者はこのところ、FRBが緩和解除の検討を始める可能性があるとのシグナルを発している。ただ、解除時期をめぐっては、FRB内で見解の一致に至っていないとみられる。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁はこの日、インフレ率が低水準のため、現在のペースでの資産買い入れ継続が可能との見解を示した。

FRBの資産買い入れ縮小観測を受け、4月以降、インフレ指数連動債(TIPS)への投資妙味が薄まっている。この日、同10年物利回り は昨年1月以来初めて、ゼロ%を上回って推移した。

指標10年債 は9/32安、利回りは2.210%。前営業日終盤は2.179%だった。一時、4月終盤につけた約1年1カ月ぶりの高水準となる2.235%に迫った。

30年債 は14/32安、利回りは3.367%。前営業日終盤は3.343%。ロイターのデータによると、同利回りは一時3.382%と、2012年4月初旬以来の高水準をつけた。

S&Pによる米国の格付け見通し引き上げは、トーレーダーの間で意外と受け取られた。S&Pのアナリスト、ニコーラ・スワン氏はロイターに対し「米経済の改善は段階的となっているが、われわれはこれら改善が積み上がってきたと判断した」と説明した。

米財務省は今週、総額660億ドルの国債入札を実施する。11日に320億ドルの3年債、12日に210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)、13日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を行う。

Tボンド先物9月限 は28/32安の138─29/32。

Tノート先物9月限 は11/32安の128─23.50/32。

<ドル・スワップスプレッド>

LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 21.25 (+1.75) U.S. 10-year dollar swap spread 20.50 (+1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -7.75 (+0.25)