米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、好調な3年債入札受け一時上昇

[ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*30.50(‐0*08.00)=3.6515% 前営業日終盤 86*06.50(+1*05.50)=3.6362% 10年債 (2105GMT) 92*10.50(‐0*00.50)=2.6396% 前営業日終盤 92*11.00(+0*26.00)=2.6375% 5年債 (2105GMT) 99*13.75(+0*01.50)=1.4944% 前営業日終盤 99*12.25(+0*16.00)=1.5042% 2年債 (2105GMT) 100*00.25(‐0*00.50)=0.3710% 前営業日終盤 100*00.75(+0*02.25)=0.3631% 9日の米金融・債券市場はほぼ変わらず。同日実施された総額320億ドルの3年債 入札が好調だったことを受け、国債価格は一時上昇する場面もあった。 3年債入札では応札倍率が3.35倍と、過去4回の3年債入札の平均である3.2 7倍を上回った。 終盤、指標10年債 は0.5/32安、利回りは2.6396%。3年 債入札前は1/32安、入札後は1/32高となっていた。 30年債 は8/32安、利回りは3.6515%。3年債入札を受け、 それまでの下げを縮小する場面もあった。 Tボンド先物9月限 は1/32安の133─15/32。 Tノート先物9月限 は7/32高の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 23.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-2.00)