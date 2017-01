UPDATE 1-米金融・債券市場＝ほぼ変わらず、好調な3年債入札受け一時上昇

(内容を追加しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*30.50(‐0*08.00)=3.6515% 前営業日終盤 86*06.50(+1*05.50)=3.6362% 10年債 (2105GMT) 92*10.50(‐0*00.50)=2.6396% 前営業日終盤 92*11.00(+0*26.00)=2.6375% 5年債 (2105GMT) 99*13.75(+0*01.50)=1.4944% 前営業日終盤 99*12.25(+0*16.00)=1.5042% 2年債 (2105GMT) 100*00.25(‐0*00.50)=0.3710% 前営業日終盤 100*00.75(+0*02.25)=0.3631% 9日の米金融・債券市場はほぼ変わらず。前日の上げの大半を維持したことを受け、 現在の価格・利回り水準には投資家の一定の需要が存在することを示唆した。 終盤、指標10年債 はほぼ変わらず、利回りは2.63%。 債券の投資妙味が増していることを反映し、同日実施された総額320億ドルの3年 債入札は好調な結果となり、国債価格は一時上昇する場面もあった。 入札では応札倍率が3.35倍と、過去4回の3年債入札の平均である3.27倍を 上回った。 この日の3年債に加え、米財務省は10日に210億ドルの10年債(リオープン= 銘柄統合)、11日には130億ドルの30年債(リオープン)入札を実施する。 10日米東部夏時間午後4時10分(日本時間11日午前5時10分)から始まるバ ーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長の講演が注視されている。 プルデンシャル・ファイナンシャルの市場ストラテジスト、クインシー・クロズビー 氏は「バーナンキ議長が資産買い入れ縮小をめぐる市場の懸念を払しょくし、積極的な縮 小ペースになることへの不安を和らげることが期待されている」と述べた。 10日午後に発表される6月18─19日の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事 録も注目される。 JPモルガンの週間調査によると、米長期債を「ロング」とする投資家の割合が2週 連続で増加した。ただ、投機筋は利回りが再度上昇することを見込んでいることを示唆し た。 Tボンド先物9月限 は1/32安の133─15/32。 Tノート先物9月限 は7/32高の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.00 (-1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 23.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (-2.00)