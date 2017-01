UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債が上げに転じる、バーナンキＦＲＢ議長講演受け

(内容を追加しました) [ニューヨーク 10日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 85*14.00(‐0*16.50)=3.6832% 前営業日終盤 85*30.50(‐0*08.00)=3.6515% 10年債 (2105GMT) 92*01.50(‐0*09.00)=2.6740% 前営業日終盤 92*10.50(‐0*00.50)=2.6396% 5年債 (2105GMT) 99*09.75(‐0*04.00)=1.5208% 前営業日終盤 99*13.75(+0*01.50)=1.4944% 2年債 (2105GMT) 100*00.25( 0*00.00)=0.3710% 前営業日終盤 100*00.25(‐0*00.50)=0.3710% 10日の米金融・債券市場は10年債価格が上昇。終盤にバーナンキ米連邦準備理事 会(FRB)議長が講演し、予見可能な将来において超緩和的な金融政策が必要と発言し たことから値を戻した。 バーナンキ議長は講演後の質疑応答で、FRBが米経済の先行きに幾分楽観的と指摘 しつつも、インフレ率は低水準にあり、財政政策は極めて抑制的との見方を示した。 米インフレ率は依然低水準で、失業率は雇用情勢を誇張している可能性があるため、 当面は金融緩和策を継続するとの方針を示し、「予見可能な将来において、超緩和的な金 融政策が必要」と語った。さらに、米失業率が6.5%に低下しても、FRBは自動的に 利上げに踏み切らないとの考えも示した。 議長の発言を受け、指標10年債 は3/32高、利回り2.626%と なった。講演原稿が発表される前は13/32安で推移していた。 議長の講演前、11日に実施される130億ドルの30年債(リオープン)入札に向 け、価格を押し下げる動きが出たことから、相場は弱含んで推移していた。また、同日実 施された210億ドルの10年債(リオープン=銘柄統合)はさえない結果に終わった。 終盤、30年債 は2/32安。それまでは約1ポイント安で推移してい た。 午後に発表された6月の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事録が予想以上にハト 派的な内容となったことを手掛かりに、相場は一時上げに転じたものの、間もなくマイナ ス圏に沈んだ。 INGインベストメント・マンジメントの米債トレーダー、ジェイク・ローリー氏は 、FOMCの2週間後に公表された6月の米雇用統計が堅調だったことで、議事録の重要 性はやや薄れたと指摘。「議事録は予想よりもハト派的だったが、影響は幾分弱まる格好 となった」と述べた。 Tボンド先物9月限 は19/32安の132─28/32。 Tノート先物9月限 は7/32安の125─9/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 (-3.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 21.25 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.25)