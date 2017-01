UPDATE 1-米金融・債券市場＝上昇、ＦＲＢ議長の発言受け買い安心感広がる

(内容を追加します) [ニューヨーク 11日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*12.00(+0*30.00)=3.6259% 前営業日終盤 85*14.00(‐0*16.50)=3.6832% 10年債 (2105GMT) 92*28.50(+0*27.00)=2.5721% 前営業日終盤 92*01.50(‐0*09.00)=2.6740% 5年債 (2105GMT) 99*29.50(+0*19.75)=1.3913% 前営業日終盤 99*09.75(‐0*04.00)=1.5208% 2年債 (2105GMT) 100*02.75(+0*02.50)=0.3312% 前営業日終盤 100*00.25( 0*00.00)=0.3710% 11日の米金融・債券市場は国債価格が上昇。前日のバーナンキ米連邦準備理事会( FRB)議長の発言を受け、超緩和的な政策が当面続くとの観測が高まり、買い安心感が 広がった。 バーナンキ議長は全米経済研究所(NBER)主催の講演で「予見可能な将来におい て、かなりの緩和策が必要」と語った。 この日実施された130億ドルの30年債(リオープン=銘柄統合)入札は底堅い結 果となった。 ジョン・ハンコック・アセット・マネジメントのシニア債券トレーダー、マイケル・ ロリジオ氏は「30年債入札が前日、バーナンキ議長の講演前に実施されていたら、不調 に終わっていただろう」とし、議長の発言が支援材料となったと指摘した。 終盤、指標10年債 は8/32高、利回り2.58%。前日終盤は2. 61%だった。 30年債 は2/32高、利回りは3.638%。前日は3.642%だ った。 この日の30年債入札をもって今週実施された総額660億ドルの国債入札が終了し 、債券市場では安堵感が広がったと前出のロリジオ氏は述べた。 朝方発表された新規失業保険週間申請件数が予想外に増加したことも債券買いを誘っ た。 三菱東京UFJ銀行のマネジング・ディレクター兼首席金融エコノミストのクリス・ ラプキー氏は「申請件数は前週比1万6000件増の36万件と、4月下旬に記録した年 初来の低水準32万7000件からかけ離れている」と指摘した。 一方、バーナンキ議長の発言を手掛かりにリスク選好度が高まり、株価が上昇したこ とで、安全資産とされる債券価格の上昇が限定的になったことも指摘された。 トレーダーによると、FRB傘下のニューヨーク連銀が同日実施したインフレ指数連 動債(TIPS)の買い入れが予想よりも小幅な規模にとどまったことも、一部市場参加 者の失望感を誘った可能性がある。 ニューヨーク連銀はこの日の国債買い切りオペで、応札額53億4400万ドルに対 し、13億8000万ドルのTIPSを買い入れた。 短期金利先物市場 では、FRBが来年に利上げを実施するとの観測が後退した 。 Tボンド先物9月限 は1─11/32高の134─7/32。 Tノート先物9月限 は1─1/32高の126─10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 ( unch) U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 ( unch) U.S. 5-year dollar swap spread 17.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 21.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.75)