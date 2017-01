米金融・債券市場＝小幅安、利食い売りなどで

[ニューヨーク 12日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 86*07.00(‐0*05.00)=3.6355% 前営業日終盤 86*12.00(+0*30.00)=3.6259% 10年債 (2105GMT) 92*23.50(‐0*05.00)=2.5916% 前営業日終盤 92*28.50(+0*27.00)=2.5721% 5年債 (2105GMT) 99*24.50(‐0*05.00)=1.4241% 前営業日終盤 99*29.50(+0*19.75)=1.3913% 2年債 (2105GMT) 100*01.75(‐0*01.00)=0.3470% 前営業日終盤 100*02.75(+0*02.50)=0.3312% 12日の米金融・債券市場は国債価格が小幅安。利益確定売りに加え、週末を控えた ポジション調整売りが広がった。 米フィラデルフィア地区連銀のプロッサー総裁が、資産買い入れ規模の縮小に着手す る時期に来ているとの認識をあらためて示し、段階的で予見可能な方法で年内に終了させ ることが望ましいと発言したことも、債券売りを誘った。 ただ、大きな売りにはつながらなかった。 ブリーフィング・コムのマクロアナリスト、ジョナサン・ガーバー氏は「緩和縮小は すでに織り込まれいる。仮に縮小が実現しなければ、利回りは低下することになる」と述 べた。 売りが本格化する前、ポルトガルの政局・金融不安や中国の成長鈍化見通しをめぐる 懸念から、米債への逃避買いが膨らみ、10年債利回りは1週間ぶりの低水準に低下する 場面もあった。 ポルトガル政府は、15日から始まる予定の欧州委員会、欧州中央銀行(ECB)、 国際通貨基金(IMF)の「トロイカ」による同国経済・財政状況審査について「現在の 政治状況」を理由に延期を申し入れた。 中国の楼継偉財政相は、今年下半期の経済成長率が7%を大きく下回ったとしても中 国政府が容認する構えを示した。 また、「予見可能な将来において、かなりの緩和策が必要」とする10日のバーナン キ米連邦準備理事会(FRB)議長の発言が引き続き材料視され、一時価格を押し上げた ほか、今週実施された総額660億ドルの国債入札で底堅い需要がみられたことも、相場 を下支えた。 市場の焦点は、来週のバーナンキFRB議長の議会証言に当てられている。 終盤、10年債 はほぼ変わらず。利回りは2.59%。一時、15/3 2高、利回りは2.518%に低下した。 ロイターのデータによると、週間では16ベーシスポイント(bp)低下し、昨年6 月以来の大幅な下げとなる見通し。 Tボンド先物9月限 は9/32安の133─30/32。 Tノート先物9月限 は7/32安の126─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 18.75 (+1.25) U.S. 10-year dollar swap spread 22.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+1.25)