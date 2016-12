10月2日、過激派組織「イスラム国」の掃討作戦に参加するトルコと米国主導の有志連合は、ロシア軍に対して、シリア反体制派への攻撃を中止し、空爆対象をイスラム国に限定するよう求めた。写真は、シリア内の「イスラム国」拠点へのロシアの空爆、30日撮影(2015年 ロイター/Ministry of Defence of the Russian Federation)