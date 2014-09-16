北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス １４日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが１４日にまとめた９月１２─１４日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) No Good Deed...........................２４５０万ドル
2 (*) Dolphin Tale 2.........................１６６０万ドル
3 (1) Guardians of the Galaxy................８００万ドル
4 (2) Teenage Mutant Ninja Turtles...........４８０万ドル
5 (5) Let's Be Cops..........................４３０万ドル
6 (*) The Drop...............................４２０万ドル
7 (3) If I Stay..............................４１０万ドル
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