北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ２６日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターがまとめた１０月２４─２６日の映画の北米興行収入トップ１０。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週トップ１０圏外。
1 (*) Ouija..................................２０００万ドル
2 (*) John Wick..............................１４２０万ドル
3 (1) Fury...................................１３００万ドル
4 (2) Gone Girl..............................１１１０万ドル
5 (3) The Book of Life.......................９８０万ドル
6 (**) St. Vincent............................８１０万ドル
7 (4) Alexander..............................７００万ドル
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