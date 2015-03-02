北米映画興行収入トップ10

Life |
［１日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターがまとめた２月２７─３月１日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。**は先週トップ１０圏外。
1 (*) Focus..................................１９１０万ドル
2 (2) Kingsman: The Secret Service...........１１８０万ドル
3 (3) The SpongeBob Movie....................１１２０万ドル
4 (1) Fifty Shades of Grey...................１０９０万ドル
5 (*) The Lazarus Effect.....................１０６０万ドル
6 (4) McFarland, U.S.A.......................７８０万ドル
7 (6) American Sniper........................７７０万ドル
- ロイターをフォローする
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円は最強通貨グループ入り
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、年間では「最強通貨」グループ入りを果たした模様だとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文