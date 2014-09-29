北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス ２８日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが２８日にまとめた９月２６─２８日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) The Equalizer..........................３５００万ドル
2 (1) The Maze Runner........................１７５０万ドル
3 (*) The Boxtrolls..........................１７３０万ドル
4 (3) This is Where I Leave You..............７００万ドル
5 (5) Dolphin Tale 2.........................４８０万ドル
6 (4) No Good Deed...........................４６０万ドル
7 (2) A Walk Among the Tombstones............４２０万ドル
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