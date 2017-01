北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス 28日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが28日にまとめた9月26─28日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

1 (*) The Equalizer..........................3500万ドル

2 (1) The Maze Runner........................1750万ドル

3 (*) The Boxtrolls..........................1730万ドル

4 (3) This is Where I Leave You..............700万ドル

5 (5) Dolphin Tale 2.........................480万ドル

6 (4) No Good Deed...........................460万ドル

7 (2) A Walk Among the Tombstones............420万ドル