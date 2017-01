北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 1日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが1日にまとめた5月30─6月1日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

順位

1 (*) Maleficent.......................................7000万ドル

2 (1) X Men: Days of Future Past.......................3260万ドル

3 (*) A Million Ways to Die in the West................1710万ドル

4 (2) Godzilla.........................................1220万ドル

5 (3) Blended..........................................840万ドル

6 (4) Neighbors........................................770万ドル