ＭＴＶビデオ賞、ビヨンセが最多11部門にノミネート

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 音楽専門チャンネルの米MTVは26日、2016年の「MTVビデオ・ミュージック・アワード」の候補を発表し、アルバム「レモネード」をリリースしたR&B歌手のビヨンセが自身最多の11部門にノミネートされた。

このほか、英歌手アデルはシングル「Hello」が7部門、「Send My Love(To Your New Lover)」が1部門で候補になった。ラップ歌手カニエ・ウェストの「Famous」は2部門でノミネートされた。「Famous」のビデオは、ウェストや、ウェストとの確執が話題にされることも多い米歌手テイラー・スウィフトなどの有名人が裸で寝ている様子を表しており、物議を醸している。

一方、過去5年間は常に多くの賞を獲得し、昨年は最多の4冠に輝いていたスウィフトは、今回は1部門も選ばれなかった。

授賞式は8月28日にニューヨークで開催される。