第2四半期のＮＺ交易条件は前期から上昇、乳製品価格上昇で

[ウェリントン 1日 ロイター] - ニュージーランド統計局が発表した2015 年第2・四半期の交易条件指数は、乳製品価格の上昇を背景に前期比で1.3%上昇した 。市場は低下を予想していた。 輸出価格は前期比2.1%上昇。乳製品、羊毛、魚類の各価格が押し上げた。 輸入価格は、石油をけん引役に前期比0.7%上昇した。 ロイターが集計したエコノミスト予想は、交易条件指数が1.9%低下、輸出価格が 横ばい、輸入価格は1.3%上昇となっていた。 第2・四半期の交易条件指数は、前年比では4.4%低下。輸出価格が8.1%下落 、輸入価格は3.9%下落した。 ------------------------------------------------------------ (Percentage change from previous quarter) Q2 qtr Pvs qtr Yr ago qtr Terms of trade +1.3 +1.2 (+1.5) +0.1 Export price index +2.1 -3.9 (-3.7) -2.2 Import price index +0.7 -5.0 (-5.1) -2.3 ------------------------------------------------------------ (percentage change from same quarter previous year) Q2 qtr Pvs qtr Yr ago Terms of trade -4.4 -5.6 (-5.3) +12.2 Export price index -8.1 -12.0 (-11.8) +7.0 Import price index -3.9 -6.8 (-6.8) -4.7 ------------------------------------------------------------ *統計局のウェブサイト: www.stats.govt.nz.