ＮＺ貿易収支、9月の赤字は過去最大の13.5億ＮＺドル

［ウェリントン ２４日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２４日発表した９月の貿易収支は、１３億５０００万ＮＺドル（１０億５０００万米ドル）の赤字と、単月では過去最大となった。輸入が増加した。赤字額はロイターがまとめたエコノミスト予想の７億ＮＺドルも上回った。
一方、９月末までの１年間の貿易黒字額は６億５０００万ＮＺドルとなった。エコノミスト予想は１５億１０００万ＮＺドルだった。
９月の輸入は前月比２４．１％増、前年比２２．９％増だった。
輸出は前月比３％増。一方、前年比では５．３％減少した。乳製品や林業の輸出が減った。
詳細は以下の通り。
NZ$ (actual) Sept Pvs month Year ago
Balance -1,350 mln -489 mln (-472 mln) -221 mln
Exports 3.61 bln 3.51 bln (3.52 bln) 3.82 bln
Imports 4.96 bln 4.00 bln (3.99 bln) 4.04 bln
NZ$ Yr-to-Sep Yr-to-Aug Yr-to-Sept'13
Balance +0.65 bln +1.78 bln -1.56 bln
Exports 51.02 bln 51.25 bln 46.00 bln
Imports 50.38 bln 49.23 bln 47.56 bln
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