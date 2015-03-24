2月のニュージーランド貿易収支は5000万ＮＺドルの黒字、予想下回る

［ウェリントン ２５日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が発表した２月の貿易収支は５０００万ＮＺドル（３８３０万米ドル）のプラスとなった。黒字額は、ロイター調査によるエコノミスト予想の３億９２００万ＮＺドルを大きく下回った。
輸出は前月比６．７％増。輸入は６．７％増だった。
２月末までの１年間の貿易収支は２１億８０００万ＮＺドルの赤字。赤字額としては２００９年８月以来の大きさとなった。エコノミスト予想は１８億２０００万ＮＺドルの赤字だった。赤字拡大の一因は大型民間航空機の輸入で、これを除いた赤字額は８億７６００万ＮＺドル。
詳細は以下の通り。
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（カッコ内は改定前の数字）
NZ$ (actual) Month Pvs month Year ago
Balance +50 mln +33 mln (+56 mln) +797 mln
Exports 3.92 bln 3.68 bln (3.70 bln) 4.53 bln
Imports 3.87 bln 3.64 bln 3.73 bln
NZ$ Yr-to-Feb Yr-to-Jan Yr-to-Feb'14
Balance -2.18 bln -1.41 bln +0.63 bln
Exports 49.08 bln 49.71 bln 49.40 bln
Imports 51.26 bln 51.12 bln 48.78 bln
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