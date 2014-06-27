5月のニュージーランド貿易収支は2.85億ＮＺドルの黒字　7カ月連続

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［ウェリントン ２７日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２７日 発表した５月の貿易収支は、２億８５００万ＮＺドル（２億４６８４万米ドル）の黒字だ った。黒字は７カ月連続。ロイターのまとめたエコノミスト予想の３億ＮＺドルは下回っ たものの、乳製品や食肉販売が輸出を支えた。 ５月までの１年間では１３億７０００万ＮＺドルの黒字と、１９９４年８月以来約２ ０年ぶりの大きさだった。エコノミスト予想は１４億３０００万ＮＺドルの黒字。 ５月の輸出は前月比３．７％増加した。最大の貿易相手国である中国向けの乳製品輸 出が引き続き堅調だった。 輸入は９．６％増加。 中国との貿易額は、５月までの１年間で初めて２００億ＮＺドルに達した。全体に占 める割合は２０％弱だった。 詳細は以下の通り。 ----------------------------------------------------------- （カッコ内は改定前の数字） NZ$ (actual) May Pvs month Year ago Balance +285 mln +498 mln (+534 mln) +40 mln Exports 4.60 bln 4.44 bln (4.50 bln) 4.07 bln Imports 4.32 bln 3.94 bln (3.96 bln) 4.03 bln NZ$ Yr-to-May Yr-to-Apr Yr-to-May '13 Balance +1.37 bln +1.13 bln -0.90 bln Exports 51.05 bln 50.61 bln 45.88 bln Imports 49.68 bln 49.42 bln 46.78 bln -----------------------------------------------------------
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