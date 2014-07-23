6月のＮＺ貿易収支は2.47億ＮＺドルの黒字、予想上回る

［ウェリントン ２４日 ロイター］ - ニュージーランド（ＮＺ）統計局が２４日 発表した６月の貿易収支は、２億４７００万ＮＺドル（２億１２６２万米ドル）の黒字だ った。黒字は８カ月連続。ロイターのまとめたエコノミスト予想の１億５０００万ＮＺド ルを上回った。ただ、輸入の増加で１年間の黒字は約２０年ぶりの高水準から縮小した。 ６月３０日までの１年間の黒字は１２億ＮＺドル。エコノミスト予想は１１億５００ ０万ＮＺドルだった。 ６月の輸出は前月比８．４％減少、前年比では４．８％増加した。中国向けの乳製品 輸出が引き続き堅調だった。 輸入も前月比では８．４％減少し、前年比では８．７％増加した。航空機や自動車の 輸入増が主因。 詳細は以下の通り。 ----------------------------------------------------------- （カッコ内は改定前の数字） NZ$ (actual) June Pvs month Year ago Balance +247 mln +270 mln (+285 mln) +371 mln Exports 4.19 bln 4.58 bln (4.60 bln) 4.00 bln Imports 3.95 bln 4.31 bln (4.32 bln) 3.63 bln NZ$ Yr-to-June Yr-to-May Yr-to-June'13 Balance +1.20 bln +1.32 bln (+1.37 bln) -0.82 bln Exports 51.19 bln 51.05 bln 45.70 bln Imports 49.97 bln 49.68 bln 46.52 bln -----------------------------------------------------------