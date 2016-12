Nichidai Corporation-Supplement Material (Ended March. 31, 2016)

2016年3月期 決算説明会 補足資料 Supplement Material (Ended March. 31, 2016)‌‌‌‌‌‌‌

1. 業績の推移 Trend in operating results 2. セグメント別P/Lの推移 Segment P/L

3. 部門別売上高の推移 Trend in Sales by Segment 4. 部門別受注高の推移 Trend in orders by Segment 5. B/S:資産の部(連結) B/S:Assets (Consolidated)

6. B/S:負債・純資産の部(連結) B/S:Liabilities and Net Assets (Consolidated) 7. キャッシュフロー Cash flow

8. 設備投資・減価償却費の推移 Capital Expenditures and Depreciation

9. 日本の金型生産金額の推移 Appendix.Trend in Japanese Dies Production

2016年5月10日 May. 10, 2016 株式会社ニチダイ NICHIDAI CORPORATION

◆主要経営指標(連結・通期/四半期ベース) ◆Trend in Operating Results(Consolidated. 1year basis/Qauter basis)‌

(百万円)(Million yen)

注)伸び率は前期比 Growth shows the rate of growth from the previous year.

◆主要経営指標(連結・半期ベース) ◆Trend in Operating Results(Consolidated. 6 months basis)

(百万円)(Million yen)

◆セグメント別P/L(連結・通期/四半期ベース) ◆Trend in Segment P/L(Consolidated. 1year basis/Quarter basis) (百万円)(Million yen)

◆セグメント別P/L(連結・半期ベース) ◆Trend in Segment P/L(Consoidated. 6 months basis)

(百万円)(Million yen)

◆部門別売上高の推移(連結・通期/四半期ベース) ◆Trend in Sales by Segment(Consolidated. 1year basis/Quarter basis)‌

(百万円)(Million yen)

◆部門別売上高の推移(連結・半期ベース) ◆Trend in Sales by Segment(Consolidated. 6 months basis)

(百万円)(Million yen)