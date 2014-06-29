北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ２９日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが２９日にまとめた６月２７─２９日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) Transformers: Age of Extinction .......１億ドル
2 (2) 22 Jump Street.........................１５４０万ドル
3 (3) How to Train Your Dragon 2 ............１３１０万ドル
4 (1) Think Like a Man Too ..................１０４０万ドル
5 (5) Maleficent............................. ８２０万ドル
6 (4) Jersey Boys............................ ７６０万ドル
7 (6) Edge of Tomorrow....................... ５２０万ドル
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