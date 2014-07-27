北米映画興行収入トップ10

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［ロサンゼルス／ニューヨーク ２７日 ロイター］ - 映画スタジオの推計に基づきロイターが２７日にまとめた７月２５─２７日の映画の北米興行収入トップ１０（推定値）。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。
1 (*) Lucy...................................４４００万ドル
2 (*) Hercules...............................２９００万ドル
3 (1) Dawn of the Planet of the Apes.........１６４０万ドル
4 (2) The Purge: Anarchy.....................９９０万ドル
5 (3) Planes: Fire and Rescue................９３０万ドル
6 (4) Sex Tape...............................６００万ドル
7 (5) Transformers: Age of Extinction .......４６０万ドル
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