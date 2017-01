北米映画興行収入トップ10

[ロサンゼルス/ニューヨーク 27日 ロイター] - 映画スタジオの推計に基づきロイターが27日にまとめた7月25─27日の映画の北米興行収入トップ10(推定値)。題名は原題。カッコ内は前週の順位。*は初公開。

1 (*) Lucy...................................4400万ドル

2 (*) Hercules...............................2900万ドル

3 (1) Dawn of the Planet of the Apes.........1640万ドル

4 (2) The Purge: Anarchy.....................990万ドル

5 (3) Planes: Fire and Rescue................930万ドル

6 (4) Sex Tape...............................600万ドル

7 (5) Transformers: Age of Extinction .......460万ドル