北朝鮮発表の「重大イベント」は街路の開設式、金委員長も出席

街路の開設式には金正恩朝鮮労働党委員長も出席した。

北朝鮮の核開発プログラムを巡る緊張が高まるなか、同国の当局者は13日、国内で取材中の外国人ジャーナリストに対し、「大規模かつ重要なイベント」に備えるよう伝えていた。北朝鮮では、週末15日に故金日成主席の生誕105周年の記念日が控えており、首都の平壌には約200人の外国人ジャーナリストが集まっている。

過去には、比較的小規模な軍事行動に関連して、同様の通知がなされたことがあった。

North Korea's premier says the successful completion of a new residential street and complex is 'scarier than hundreds of nuclear bombs' for Pyongyang's enemies.