米国株式市場＝小幅安、ゼロックスの下げきつく

［ニューヨーク ２５日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード ダウ工業株３０種 17977.24 -26.51 -0.15 17990.94 17990.94 17855.55 前営業日終値 18003.75 ナスダック総合 4895.79 -10.44 -0.21 4891.48 4904.87 4878.37 前営業日終値 4906.23 Ｓ＆Ｐ総合５００種 2087.79 -3.79 -0.18 2089.37 2089.37 2077.52 前営業日終値 2091.58 ダウ輸送株２０種 7990.35 -95.63 -1.18 ダウ公共株１５種 641.62 +2.10 +0.33 フィラデルフィア半導体 665.32 -3.71 -0.55 ＶＩＸ指数 14.08 +0.86 +6.51 Ｓ＆Ｐ一般消費財 631.84 +0.97 +0.15 Ｓ＆Ｐ素材 294.80 -1.82 -0.61 Ｓ＆Ｐ工業 487.18 -2.97 -0.61 Ｓ＆Ｐ主要消費財 535.52 +3.81 +0.72 Ｓ＆Ｐ金融 316.73 -0.92 -0.29 Ｓ＆Ｐエネルギー 494.56 -5.40 -1.08 Ｓ＆Ｐヘルスケア 827.80 -3.08 -0.37 Ｓ＆Ｐ電気通信サービス 165.76 +0.51 +0.31 Ｓ＆Ｐ情報技術 721.68 -1.02 -0.14 Ｓ＆Ｐ公益事業 240.82 +0.45 +0.19 ＮＹＳＥ出来高 8.83億株 シカゴ日経先物6月限 ドル建て 17500 + 50 大阪比 <0#NK:> シカゴ日経先物6月限 円建て 17455 + 5 大阪比 <0#NIY:> 米国株式市場は小幅安。原油価格が値下がりするなか、エネルギー関連株に売りが出 た。ゼロックス は決算内容がさえず下げがきつかった。