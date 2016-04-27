米国株式市場＝ＦＯＭＣ結果受けダウ小幅高、アップルは決算嫌気し急落

［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード ダウ工業株３０種 18041.55 +51.23 +0.28 17996.14 18084.66 17920.26 前営業日終値 17990.32 ナスダック総合 4863.14 -25.14 -0.51 4855.38 4872.91 4826.38 前営業日終値 4888.28 Ｓ＆Ｐ総合５００種 2095.15 +3.45 +0.16 2092.33 2099.89 2082.31 前営業日終値 2091.70 ダウ輸送株２０種 8091.34 +9.87 +0.12 ダウ公共株１５種 653.28 +9.93 +1.54 フィラデルフィア半導体 681.26 +6.84 +1.01 ＶＩＸ指数 13.77 -0.19 -1.36 Ｓ＆Ｐ一般消費財 632.62 -0.65 -0.10 Ｓ＆Ｐ素材 300.21 +2.08 +0.70 Ｓ＆Ｐ工業 494.97 +3.46 +0.70 Ｓ＆Ｐ主要消費財 536.19 +2.35 +0.44 Ｓ＆Ｐ金融 319.29 +0.27 +0.09 Ｓ＆Ｐエネルギー 509.79 +8.32 +1.66 Ｓ＆Ｐヘルスケア 823.21 -0.98 -0.12 Ｓ＆Ｐ電気通信サービス 168.30 +3.11 +1.89 Ｓ＆Ｐ情報技術 712.80 -6.05 -0.84 Ｓ＆Ｐ公益事業 244.61 +3.41 +1.41 ＮＹＳＥ出来高 9.97億株 シカゴ日経先物6月限 ドル建て 17555 + 285 大阪比 <0#NK:> シカゴ日経先物6月限 円建て 17495 + 225 大阪比 <0#NIY:> 米国株式市場は、ダウ平均とＳ＆Ｐ５００が小幅高。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が 連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）声明で６月利上げの可能性を明確に示さなかったことを 受け、安心感が広がったという。一方、アップル は前日発表した決算が嫌気され 急落、ナスダック指数の下押し要因となった。