米国株式市場＝まちまち、月間ではＳ＆Ｐ５００が3カ月連続で上昇

［ニューヨーク ３１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード ダウ工業株３０種 17787.13 -86.09 -0.48 17891.50 17899.24 17724.03 前営業日終値 17873.22 ナスダック総合 4948.06 +14.55 +0.29 4938.48 4951.45 4923.03 前営業日終値 4933.51 Ｓ＆Ｐ総合５００種 2096.95 -2.11 -0.10 2100.13 2103.48 2088.66 前営業日終値 2099.06 ダウ輸送株２０種 7798.35 +26.07 +0.34 ダウ公共株１５種 659.44 +3.16 +0.48 フィラデルフィア半導体 699.36 +3.65 +0.52 ＶＩＸ指数 14.19 +1.07 +8.16 Ｓ＆Ｐ一般消費財 628.77 -0.67 -0.11 Ｓ＆Ｐ素材 293.99 -1.59 -0.54 Ｓ＆Ｐ工業 483.71 -0.14 -0.03 Ｓ＆Ｐ主要消費財 539.08 -2.67 -0.49 Ｓ＆Ｐ金融 319.34 -1.09 -0.34 Ｓ＆Ｐエネルギー 496.54 -2.84 -0.57 Ｓ＆Ｐヘルスケア 822.34 +1.14 +0.14 Ｓ＆Ｐ電気通信サービス 167.07 +0.83 +0.50 Ｓ＆Ｐ情報技術 733.55 +0.90 +0.12 Ｓ＆Ｐ公益事業 248.16 +1.39 +0.56 ＮＹＳＥ出来高 14.67億株 シカゴ日経先物6月限 ドル建て 17085 - 145 大阪比 <0#NK:> シカゴ日経先物6月限 円建て 17070 - 160 大阪比 <0#NIY:> 米国株式市場はまちまち。ダウ平均株価やＳ＆Ｐ５００が下落する一方、ナスダック 指数は上昇した。月間ベースではＳ＆Ｐ５００が３カ月連続で値上がり。エネルギー株に 売りが出る一方、公益株などは買われた。オンライン小売のアマゾン・ドットコム<AMZN. O>はしっかり。