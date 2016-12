タイ首相が新たな「愛国歌」作詞、国民への新年の贈り物

[バンコク 22日 ロイター] - タイ軍事政権のプラユット暫定首相が22日、自身が作詞した愛国的な歌を発表した。2014年に軍が政権を掌握して以降、同首相が歌を作るのは2度目。

14年に作られた「タイに幸福を取り戻す( Return Happiness toThailand )」は、国民へのアピールとしてテレビやラジオで繰り返し流され、話題を呼んだ。

今回の歌「あなたはタイだから( Because You Are Thailand )」は、「私たちが団結すれば、待ち望む日は遠くはない」、「あなたはタイだから、誰にもあなたを破壊させはしない」などといった歌詞のバラード。

プラユット氏は記者団に対し、この歌はタイ国民への新年のプレゼントだと語った。