〔情報ＢＯＸ〕ＯＰＥＣの減産合意の内訳

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［ウィーン ３０日 ロイター］ - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）による減産合意の 各国別の内訳は以下の通り。カッコ内は単位。 2017年1月以降の 減産幅 目標生産量 （日量1000バレル） （日量100万バレル） アルジェリア 1.039 -50 アンゴラ 1.673 -80 エクアドル 0.522 -26 ガボン 0.193 -9 インドネシア 加盟の一時停止 イラン 3.797 +90（増産） イラク 4.351 -210 クウェート 2.707 -131 リビア 除外 ナイジェリア 除外 カタール 0.618 -30 サウジアラビア 10.058 -486 アラブ首長国連邦 2.874 -139 （ＵＡＥ） ベネズエラ 1.972 -95
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