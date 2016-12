米ソウル歌手オーティス・クレイさん死去、73歳

[9日 ロイター] - 米ソウル歌手でブルースやゴスペル歌手としても長年活躍したオーティス・クレイさんが8日、心臓発作で死去した。73歳だった。マネージメント会社が明らかにした。

ウェブサイトに掲載された伝記やインタビューによると、クレイさんは出身地のミシシッピ州ワックスホーでゴスペルを始め、1950年代半ばにシカゴに拠点を移動。67年の「That's How It is (When You're in Love)(原題)」を皮切りに、ヒット曲を発表した。

2008年には、アルバム「Walk a Mile in My Shoes(同)」がグラミー賞の最優秀トラディショナル・リズム・アンド・ブルース・ボーカル・パフォーマンス賞にノミネートされ、13年に「ブルースの殿堂」入りを果たした。