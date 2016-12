コラム：米国は「Ｘプレーン計画」で空の覇者に返り咲くか

David Axe

[6日 ロイター] - あたかも空中で何十年も行方不明の状態だった米政府は、ようやく最新鋭の実験航空機を建造するビジネスに復帰した。これは最先端航空機の境界線を広げるものだ。

これにより、米国はハイテク航空宇宙開発において長らく輝いてきた世界のリーダーとしての称号を取り戻すことができる。この肩書きをめぐっては、ロシアと中国が現在、猛烈に競り合っている。

次世代の実験航空機「Xプレーン」は、民間と軍の航空技術を大きく進展させる可能性があり、ひいては米国の軍事力だけでなく、米経済を押し上げるものとなるだろう。

これは航空宇宙分野での科学実験に相当する。新たなアイデアやハードウエアを試すための「Xプレーン」飛行が多ければ多いほど、軍と業界は、より早く量産型の航空機についての詳細な計画を練ることができる。また、「プログラム・オブ・レコード」として知られる、軍や民間の大きな飛行機計画と関連する必要さえない。

「それはもっと柔軟だ。所定のシステムや成果にこだわる必要なく、実験によって様々な状況を調査することができる」と米空軍の退役空軍中佐のダン・ワード氏は指摘する。「独立した試作機には大きな計画に必要となる諸経費が要らないため、より安上がりで、納期までの必要時間を短縮できる」と語る。ワード氏は「The Simplify Cycle: A Field Guide to Making Things Better Without Making Them Worse(原題)」の著者でもある。

Xプレーン計画で主導的な役割を担うのが、米航空宇宙局(NASA)と米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)だ。共通する目標は、早急に比較的安価な実験機を多く製作することと、それらをテストして、軍や民間航空セクターが採用すべきを新技術を決めることだ。

米航空大手ノースロップ・グラマンのケビン・ミッキー副社長は1月、「パラダイム・シフトについて聞いている」と米防衛専門誌ナショナル・ディフェンスに語った。「DARPAがXプレーンについて話し、米海軍が緊急能力について話しているのを聞いたことがある」