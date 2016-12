「目覚めよ」、ローマ法王がロックなどに乗せた説教アルバム発売へ

[25日 ロイター] - ローマ法王フランシスコが、グレゴリオ聖歌からロックまでさまざまな音楽に説教を乗せたアルバム「Wake Up!(目覚めよ)」を11月27日、世界で同時リリースする。欧州の音楽レーベルが25日明らかにした。

スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、英語による11の説教からの抜粋を、現代のミュージシャンが編曲した聖歌などに乗せたものになるという。タイトル曲の「Wake Up! Go! Go! Forward」は25日、ローリング・ストーン誌のサイトで法王の米国訪問に合わせて先行公開された。

プロデューサーらによると、説教には平和、労働、尊厳、貧困などの話題が含まれるという。売り上げの一部は難民救済基金に寄付される。