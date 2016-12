英バッキンガム宮殿で女王の衣装展、ウェディングドレスも公開

[ロンドン 4日 ロイター] - 英国のエリザベス女王の90歳の誕生日を記念して、女王が着用したドレスやアクセサリーなどを集めたワードローブ展がロンドンのバッキンガム宮殿で開かれる。

「Fashioning a Reign: 90 Years of Style from The Queen's Wardrobe」と題したこの展覧会は、4月にスコットランドの首都エディンバラのホリールード宮殿でスタート。7月23日から10月2日までバッキンガム宮殿で開かれる。

女王が1947年に着用したウエディングドレスのほか、祝典や公式訪問などで着たイブニングドレスなどが展示される。

