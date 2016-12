〔情報ＢＯＸ〕新興国のソブリン格付け・債務残高一覧

[ロンドン 24日 ロイター] - 主要新興国の格付け一覧は以下の通り。債務残 高はロイターのデータによる。 S&P Moody's Fitch Debt outstanding ($ bln) Angola B s Ba2 n B+ s 9 Argentina SD Caa1 RD 210 Azerbaijan BB+ s Ba1 rur BBB- s 4 Bahrain BB s Baa3 n BBB- n 31 Brazil BB n Ba2 n BB+ n 798 Chile AA- s Aa3 s A+ s 108 China AA- s Aa3 s A+ s 4,207 Colombia BBB n Baa2 s BBB s 1,626 Czech Rep AA- s A1 s A+ s 72 Egypt B- s B3 s B s 163 Greece B- s Caa3 s CCC 139 Hungary BB+ s Ba1 p BB+ p 75 India BBB- s Baa3 p BBB- s 812 Indonesia BB+ p Baa3 s BBB- s 178 Ivory Coast N/A Ba3 s B+ s 11 Korea AA- s Aa3 p AA- s 996 Kazakhstan BBB- n Baa2 s BBB+ s 36 Malaysia A- s A3 p A- s 191 Mexico BBB+ s A3 s BBB+ s 512 Mozambique B- n B2 rur B s 2 Nigeria B+ s Ba3 s BB- n 51 Pakistan B- s B3 s B s 64 Peru BBB+ s A3 s BBB+ s 50 Philippines BBB s Baa2 s BBB- p 97 Poland BBB+ n A2 s A- s 191 Qatar AA s Aa2 s AA s 60 Russia BB+ n Ba1 s BBB- n 233 Saudi Arabia A- s Aa3 s AA n 19 South Africa BBB- n Baa2 n BBB- s 148 Taiwan AA- s Aa3 s A+ p 192 Thailand BBB+ s Baa1 s BBB+ s 221 Turkey BB+ n Baa3 n BBB- s 215 UAE N/A Aa2 s N/A 5 Ukraine B- s Caa3 s CCC 41 Venezuela CCC n Caa3 s CCC 135 Vietnam BB- s B1 s BB- s 39 Zambia B s B2 s B n 38 p= positive outlook; s= stable outlook; n= negative outlook; CWn credit watch negative; rur= rating under review; dev= constantly under review due to fast changing circumstances urn=under revie w due to fast changing circumstances