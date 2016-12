米ロックバンドＲ．Ｅ．Ｍ．、曲の無断使用でトランプ氏に抗議

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 2011年に解散した米人気ロックバンド「R.E.M.」は、来年の米大統領選の共和党指名を争っている実業家のドナルド・トランプ氏に対して、選挙活動でバンドの曲を無断で使用したとして強く抗議した。

トランプ氏は9日、ワシントンDCで行った選挙活動の際に、バンドの1987年のヒット曲「It's the End of the World」を流した。

バンドは9日、フェイスブックに声明を掲載し、曲の使用を許可したことはないと主張。「政治家たちは(楽曲を使って)喫緊の問題から有権者の関心をそらそうとしている。メディアや有権者はそれにだまされず、より大局的な視野に立って物を考えるべきではないか」とした。

ボーカルのマイケル・スタイプ氏は、ツイッターで、政治家は「注目を浴びたがり、権力を欲しがる、悲しい人々」だとし「私たちの楽曲、私の声を、ばかげたキャンペーンに使ってほしくない」と語った。

米共和党の政治家はこれまでにも、選挙キャンペーンにおける楽曲の使用をめぐって、ミュージシャン側ともめた「前科」に事欠かない。