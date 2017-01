[16日 ロイター] - 自動車事故で2カ月間昏睡状態に陥った少年が臨死体験をつづった著書について、少年自身がねつ造だったと明かし、出版社が販売を停止した。ワシントン・ポスト紙が伝えた。

少年は、2004年に遭った事故後の体験を記したとする自伝「The Boy Who Came Back From Heaven(天国から戻った少年)」を、父親との共著として、2010年にキリスト教系出版社で上梓し、話題を呼んでいた。

現在16歳となった少年はオンライン上に公開した書簡で、世間の注意を引くことができると思い体験談をねつ造したと告白。「自分は死にもせず、天国にも行かなかった」などと述べた。