曲の使用「すぐ中止を」、ストーンズがトランプ氏に要請

[ロサンゼルス 4日 ロイター] - 英ロックバンド、ローリング・ストーンズは4日、米大統領選で共和党候補の指名獲得を確実にした不動産王ドナルド・トランプ氏に対し、選挙運動で同バンドの楽曲を使用するのを今すぐ中止するよう求めた。同氏に対しては、英歌手アデルや米ロックバンドR.E.Mなど、アーティストから楽曲の使用中止を求める動きが相次いでいる。

広報担当者は声明で「ローリング・ストーンズはトランプ陣営に楽曲の使用を許可したことはなく、すべての使用を即座にやめるよう要請した」と述べた。

インディアナ州カーメルで3日行われたトランプ氏の集会では、開会前にローリング・ストーンズの「You Can't AlwaysGet What You Want(邦題:無情の世界)」が少なくとも4回流れたという。皮肉にも、原題には「欲しいものがいつでも手に入るわけではない」という意味が込められている。

トランプ陣営は4日時点でコメントの求めに応じていない。