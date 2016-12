プーチン大統領が欧米産禁輸食品の大量廃棄令、一部で反発も

8月6日、ロシアのプーチン大統領は、欧米から密輸入された食料品を大量廃棄処分にする大統領令を出した。写真は違法輸入された食品をつぶすブルドーザー。提供写真(2015年 ロイター/Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance in Belgorod region/Handout via Reuters)