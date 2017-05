自衛隊機の緊急発進、過去最多の883回　中国機が大幅増

1月20日、防衛省は自衛隊機による2016年4月から12月の緊急発進(スクランブル)回数が過去最多の883回だったと発表した。中国機へのスクランブルが大幅に増えた。写真は沖縄県の宮古海峡上空を通過する中国軍機。防衛省提供。2013年10月撮影(2017年 ロイター/Joint Staff Office of the Defense Ministry of Japan)