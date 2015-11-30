Shizuoka Bank Ltd.-Financial Results for the 1st half of Fiscal 2015(from April 1,2015 to September 30,2015)

(from April 1,2015 to September 30,2015)
CONTENTS
Ａ. 中間連結決算情報 Page
１．中間連結貸借対照表 1
CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEETS
２．中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 2
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
３．中間連結株主資本等変動計算書 3
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
４．中間連結キャッシュ・フロー計算書 4
CONSOLIDATED INTERM STATEMENTS OF CASH FLOWS
Ｂ. 中間決算情報
１．中間貸借対照表 5
NON-CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEETS
２．中間損益計算書 6
NON-CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF INCOME
３．中間株主資本等変動計算書···························································································· 7・8 NON-CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
A．CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL INFORMATION 中間連結決算情報
１．CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEETS 中間連結貸借対照表
Millions of Yen (金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
２．CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF INCOME 中間連結損益計算書
Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME 中間連結包括利益計算書
Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
３．CONSOLIDATED INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
中間連結株主資本等変動計算書
前中間連結会計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)
First half of FY2014 Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
当中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
First half of FY2015 Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
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