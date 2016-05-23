Shizuoka Bank Ltd.-Financial Results for Fiscal 2015(from April 1,2015 to March 31,2016)

(from April 1,2015 to March 31,2016) CONTENTS
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
䋱䋮ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㪈
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
䋲䋮ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ䈶ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪉
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
䋳䋮ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪊
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
䋴䋮ㅪ⚿䉨䊞䉾䉲䊠䊶䊐䊨䊷⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪋
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
䋵䋮ㅪ⚿䈱▸࿐䈮㑐䈜䉎㗄䇮ᜬಽᴺ䈱ㆡ↪䈮㑐䈜䉎㗄╬ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪌
THE SCOPE OF CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTING AND APPLICATION OF THE EQUITY METHOD
NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
䋱䋮⾉୫ኻᾖ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪍
NON-CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
䋲䋮៊⋉⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪎
NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
䋳䋮ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪏䊶㪐
NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
A䋮CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION ㅪ⚿▚ᖱႎ
䋱䋮CONSOLIDATED BALANCE SHEETS ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ
Millions of Yen 㩿㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
䋭 㪈 䋭
䋲䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ䈶ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ
Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ
Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
䋭 㪉 䋭
䋳䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ
೨ㅪ⚿ળ⸘ᐕᐲ㩿⥄ ᐔᚑ㪉㪍ᐕ䋴䋱ᣣ ⥋ ᐔᚑ㪉㪎ᐕ䋳㪊㪈ᣣ㪀
FY2014 Ended Mar.31,2015 Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
ᒰㅪ⚿ળ⸘ᐕᐲ㩿⥄ ᐔᚑ㪉㪎ᐕ䋴䋱ᣣ ⥋ ᐔᚑ㪉㪏ᐕ䋳㪊㪈ᣣ㪀
FY2015 Ended Mar.31,2016 Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
䋭 㪊 䋭
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
ＦＲＢも悩む｢トランプ占い｣
トランプ相場は政策待ちの時間帯に入っており、利上げ加速を前提に動くことはリスクを伴うとＳＭＢＣフレンド証の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
為替動かした人物トップ10
２０１６年のドル円相場に影響を与えた人物トップ１０の１位はトランプ氏で異論はないだろうと三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文