Shizuoka Bank Ltd.-Financial Results for the 3rd quarter of Fiscal 2016(from April 1,2016 to December 31,2016)

(from April 1,2016 to December 31,2016)
四半期連結決算情報 Page
１．四半期連結貸借対照表 1
CONSOLIDATED QUARTERLY BALANCE SHEETS
２．四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 2
CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
THIRD QUARTER CONSOLIDATED FINANSIAL INFORMATION 四半期連結決算情報
１．CONSOLIDATED QUARTERLY BALANCE SHEETS 四半期連結貸借対照表
Millions of Yen (金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
２．CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF INCOME 四半期連結損益計算書
Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
CONSOLIDATED QUARTERLY STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
四半期連結包括利益計算書
Millions of Yen ( 金額単位：百万円）
Note: Figures less than ￥1 million are omitted.
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