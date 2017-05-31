Shizuoka Bank Ltd. - Financial Results for Fiscal 2016(from April 1,2016 to March 31,2017)

(from April 1,2016 to March 31,2017) CONTENTS
CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
䋱䋮ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㪈
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
䋲䋮ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ䈶ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪉
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
䋳䋮ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪊
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
䋴䋮ㅪ⚿䉨䊞䉾䉲䊠䊶䊐䊨䊷⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪋
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
䋵䋮ㅪ⚿䈱▸࿐䈮㑐䈜䉎㗄䇮ᜬಽᴺ䈱ㆡ↪䈮㑐䈜䉎㗄╬ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪌
THE SCOPE OF CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTING AND APPLICATION OF THE EQUITY METHOD
NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION
䋱䋮⾉୫ኻᾖ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪍
NON-CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
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NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
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NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
A䋮CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION ㅪ⚿▚ᖱႎ
䋱䋮CONSOLIDATED BALANCE SHEETS ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ
Millions of Yen 㩿㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
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䋲䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ䈶ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ
CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ
Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME ㅪ⚿൮⋉⸘▚ᦠ
Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
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䋳䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ
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FY2015 Ended Mar.31,2016 Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
ᒰㅪ⚿ળ⸘ᐕᐲ㩿⥄ ᐔᚑ㪉㪏ᐕ䋴䋱ᣣ ⥋ ᐔᚑ㪉㪐ᐕ䋳㪊㪈ᣣ㪀
FY2016 Ended Mar.31,2017 Millions of Yen ( ㊄㗵න䋺⊖ਁ䋩
Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.
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