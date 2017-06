Shizuoka Bank Ltd. - Financial Results for Fiscal 2016(from April 1,2016 to March 31,2017)

(from April 1,2016 to March 31,2017) CONTENTS

CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION

䋱䋮ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ⴫ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㪈

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

䋲䋮ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ෸䈶ㅪ⚿൮᜝೑⋉⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪉

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

䋳䋮ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪊

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

䋴䋮ㅪ⚿䉨䊞䉾䉲䊠䊶䊐䊨䊷⸘▚ᦠ㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪋

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

䋵䋮ㅪ⚿䈱▸࿐䈮㑐䈜䉎੐㗄䇮ᜬಽᴺ䈱ㆡ↪䈮㑐䈜䉎੐㗄╬ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪌

THE SCOPE OF CONSOLIDATED FINANCIAL REPORTING AND APPLICATION OF THE EQUITY METHOD

NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION

䋱䋮⾉୫ኻᾖ⴫ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪍

NON-CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

䋲䋮៊⋉⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪎

NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

䋳䋮ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ 㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭㫭 㪏

NON-CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

URL www.shizuokabank.co.jp/

A䋮CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION ㅪ⚿᳿▚ᖱႎ

䋱䋮CONSOLIDATED BALANCE SHEETS ㅪ⚿⾉୫ኻᾖ⴫

Millions of Yen 㩿㊄㗵න૏䋺⊖ਁ౞䋩

Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.

䋭 㪈 䋭

䋲䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

AND CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ෸䈶ㅪ⚿൮᜝೑⋉⸘▚ᦠ

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME ㅪ⚿៊⋉⸘▚ᦠ

Millions of Yen ( ㊄㗵න૏䋺⊖ਁ౞䋩

Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME ㅪ⚿൮᜝೑⋉⸘▚ᦠ

Millions of Yen ( ㊄㗵න૏䋺⊖ਁ౞䋩

Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.

䋭 㪉 䋭

䋳䋮CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

ㅪ⚿ᩣਥ⾗ᧄ╬ᄌേ⸘▚ᦠ

೨ㅪ⚿ળ⸘ᐕᐲ㩿⥄ ᐔᚑ㪉㪎ᐕ䋴᦬䋱ᣣ ⥋ ᐔᚑ㪉㪏ᐕ䋳᦬㪊㪈ᣣ㪀

FY2015 Ended Mar.31,2016 Millions of Yen ( ㊄㗵න૏䋺⊖ਁ౞䋩

Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.

ᒰㅪ⚿ળ⸘ᐕᐲ㩿⥄ ᐔᚑ㪉㪏ᐕ䋴᦬䋱ᣣ ⥋ ᐔᚑ㪉㪐ᐕ䋳᦬㪊㪈ᣣ㪀

FY2016 Ended Mar.31,2017 Millions of Yen ( ㊄㗵න૏䋺⊖ਁ౞䋩

Note: Figures less than 䎂1 million are omitted.

䋭 㪊 䋭