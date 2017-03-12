サッカー＝ドルトムント敗戦、香川はフル出場

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［１１日 ロイター］ - サッカーのドイツ１部、ブンデスリーガは１１日、各地で試合を行い、ドルトムントはヘルタに１─２で敗れた。
ドルトムントの香川真司はフル出場し、後半１０分にチームの同点ゴールをアシストした。ヘルタの原口元気は先発し、試合終了間際までプレーした。
大迫勇也が所属するケルンはインゴルシュタットと２─２の引き分け。フル出場した大迫は前半、先制点につながるＰＫを獲得した。
長谷部誠が所属するアイントラハト・フランクフルトは首位バイエルン・ミュンヘンに０─３で敗戦。長谷部は先発し、後半途中までプレーした。バイエルンのロベルト・レバンドフスキが２得点を挙げた。
マインツは最下位ダルムシュタットに１─２で負けた。マインツの武藤嘉紀は後半に途中出場した。
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