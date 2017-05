米女性グループ「スリー・ディクリーズ」、著作権料求めソニー提訴

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 1974年のヒット曲「天使のささやき(原題:When Will I See You Again)」で知られる米女性ボーカルグループ、スリー・ディクリーズは7日、未払いの著作権料の支払いを求めて、ソニー傘下のソニー・ミュージックエンタテインメントをニューヨーク・マンハッタンの連邦裁判所に訴えた。