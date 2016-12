中国、南シナ海問題でフィリピン・日本が結託と批判

8月6日、中国外務省は、フィリピンがASEAN地域フォーラムで、南シナ海問題をめぐり中国を「攻撃」し、日本もそれに加わったと批判する声明を発表した。写真は南シナ海でフィリピンと合同演習を実施する海上自衛隊の巡洋艦。5月撮影。提供写真(2015年 ロイター/Maritime Staff Office of the Defense Ministry of Japan/Handout via Reuters)