〔ロイター調査〕韓国中銀、9月は金利据え置きへ

[ソウル 14日 ロイター] - ロイター調査によると、韓国銀行(中央銀行)は次回9月の会合で政策金利を据え置く見通しだ。

アナリスト24人中23人が政策金利 が据え置かれると予想した。中銀は14日、政策金利を2.50%から25ベーシスポイント(bp)引き下げ2.25%とした。

同じ調査で、アナリスト18人中11人が次は利上げになると予想した。

各社の見通しは以下の通り。

COMPANY SEPT 12 NEXT MOVE TIMING ANZ 2.25 ~ ~ BNP Paribas 2.25 ~ ~ Capital Economics 2.25 ~ ~ Daishin Securities 2.25 hike Q3 2015 Dongbu Securities 2.25 hike Q4 2015 Hanwha Securities 2.25 cut Q4 2014 Hanyang Securities 2.25 hike Q1 2016 HI Investment & Securities 2.25 hike Q3 2015 HMC Securities 2.25 hike Q3 2015 HSBC 2.25 hike Q3 2015 IBK Securities 2.25 ~ ~ IM Investment & Securities 2.25 cut Q4 2014 KB Investment & Securities 2.25 hike Q2 2015 Korea Investment & Securities 2.25 cut Q4 2014 KTB Securities 2.25 ~ ~ Kyobo Investment Trust 2.25 cut Q4 2014 LIG Investment & Securities 2.25 hike H1 2015 NH Investment & Securities 2.00 ~ ~ OCBC 2.25 hike ~ Shinhan Investment Corp 2.25 ~ ~ SK Securities 2.25 cut Q4 2014 Taurus Investment & Securities 2.25 hike Q2 2015 Tong Yang Securities 2.25 hike Q4 2015 Woori Investment & Securities 2.25 cut Q4 2014 ~ No forecasts