特別リポート：米国で広がる隠れた死因、「薬剤耐性菌」の脅威

9月7日、ロイターの調査では、米国で薬剤耐性菌への感染に関連した死亡例がカウントされていないことが分かった。写真は、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)バクテリアの走査電子顕微鏡写真。提供写真(2016年 ロイター/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)/Handout via

Reuters )