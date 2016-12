米大統領選曲の「スポティファイ」プレイリスト、ビヨンセなど

[エドガータウン(米マサチューセッツ州) 14日 ロイター] - 米ホワイトハウスは14日、音楽ストリーミングサービス「スポティファイ」でオバマ大統領が選曲した2種類のプレイリストを公開した。

プレイリストには昼と夜のバージョンがあり、ビヨンセやボブ・ディランといったさまざまなアーティストの楽曲が含まれている。

現在、夏季休暇中のオバマ大統領は音楽好きで知られる。

オバマ大統領のプレイリストは以下の通り。

Daytime Playlist: spoti.fi/whitehouseday "Ain’t Too Proud to Beg" – The Temptations"Live It Up" – The Isley Brothers"Memories Live" – Talib Kweli & Hi Tek"Tombstone Blues" – Bob Dylan"So Much Trouble in the World – Bob Marley & The Wailers"Paradise" – Coldplay"Tengo Un Trato" (Remix) – Mala Rodriguez"Wang Dang Doodle" – Howlin' Wolf "Another Star" – Stevie Wonder"Hot Fun in the Summertime" – Sly & The Family Stone"Boozophilia" – Low Cut Connie"Wherever Is Your Heart" – Brandi Carlile"Good Day" – Nappy Roots"Green Light" – John Legend"Gimme Shelter" – The Rolling Stones"Rock Steady" – Aretha Franklin"Down Down the Deep River" – Okkervil River"Pusher Love Girl" – Justin Timberlake"Shake It Out" – Florence + The Machine"La Salsa La Traigo Yo" – Sonora Carruseles

Evening Playlist: spoti.fi/whitehousenight "My Favorite Things" – John Coltrane"Superpower" (feat. Frank Ocean) – Beyoncé"Moondance" – Van Morrison"Is Your Love Big Enough?" – Lianne La Havas"How Can You Mend a Broken Heart" – Al Green"Red & White & Blue & Gold" – Aoife O’Donovan"Nothing Even Matters" – Lauryn Hill and D'Angelo"The Best Is Yet to Come" – Frank Sinatra"You Don’t Know Me" – Ray Charles"I Found My Everything" – Mary J Blige"Help Me" – Joni Mitchell"I’ve Got Dreams to Remember" – Otis Redding"Suzanne" – Leonard Cohen"Feeling Good" – Nina Simone"Stubborn Love" – The Lumineers"Until" – Cassandra Wilson"UMI Says" – Mos Def"The Very Thought of You" – Billie Holiday"Flamenco Sketches" – Miles Davis"Woo" – Erykah Badu

*体裁を整えて再送しました。