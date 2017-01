11月29日、ノルディックスキーのW杯ジャンプ男子、フィンランドのルカでの個人第3戦で葛西紀明(中央)はシモン・アマン(左)と合計272.2点の同点で優勝を分け合い、自身が持つW杯最年長優勝記録を42歳5カ月に更新した(2014年 ロイター/Heikki Saukkomaa/Lehtikuva)ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY

Reuters, AS A SERVICE TO CLIENTS. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS. FINLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN FINLAND - RTR4G2LI